التجارة تحدد موعد انطلاق الوجبة الثالثة من السلة الغذئية

2021/11/14 | 20:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال وزير التجارة علاء احمد الجبوري، مساء الأحد ، إن إطلاق الوجبة الثالثة من السلة الغذائية سيجري خلال اليومين المقبلين، وذلك تزامناً مع توزيع مادة الطحين للوجبة التاسعة.وذكرت الوزارة في بيان، ان “إطلاق الوجبة الثالثة من السلة الغذائية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري بعد انتهاء الاستعدادات اللوجستية في استلام المواد […]

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