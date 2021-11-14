هل ستظهر نظرية بديلة لنسبية آينشتاين تحت مسمى النسبية التشابكية؟ - جواد بشارة

2021/11/14 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة هل ستحل النسبية التشابكية محل النسبية الآينشتاينية؟العالم المعجزة ألبرت أينشتاين اكتشف صورة الكون المرئي نظرياً لكنه لم يستطع رسمها عملياً، هذا العالم اللامع المولود في ألمانيا في مارس 1879 وتوفي في الولايات المتحدة عام 1955 ألبرت أينشتاين، زعزعت نظريته الأساسية للنسبية المفهوم البشري للزمان والمكان والكون.



لكن علماء آخرين سارو على خطه وطوروا إنجازاته ومنهم أوليفييه مينازولي عالم فيزياء فلكية ......





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