مبابي يتحدث عن مصيره مع باريس سان جيرمان

2021/11/14 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النجم الدولي كيليان مبابي، اليوم الأحد، أنه يستمتع بتواجده في باريس سان جيرمان الفرنسي بعد “خمسة أعوام استثنائية” قضاها مع الفريق.ولدى سؤاله بشأن المستقبل، قال مبابي لشبكة “تي ان تي سبورتس” التليفزيونية : “لا أعرف بعد”.وأوضح: “أنا في باريس، قلت بالفعل أنني قضيت خمسة أعوام استثنائية هنا، استمتعت بكل لحظة ومستمر في ذلك”.وأضاف: “هنا الكثير من الأمور المهمة قادمة، الفرص الرائعة، لكني تحدثت بالفعل عن ذلك من قبل”.وانضم مبابي، 22 عاما، إلى سان جيرمان في 2017 قادما من موناكو وحصل على لقب هداف الدوري الفرنسي في آخر ثلاثة مواسم، لكن هناك إمكانية كبيرة لرحيله في نهاية يونيو المقبل”.واقترب مبابي من الأشهر الستة الأخيرة في عقده ما يعني أنه سيصبح لاعبا حرا إذا استمر في رفض تجديد عقده مع سان جيرمان”.ويواصل ريال مدريد الإسباني مساعيه منذ عامين لضم مبابي، وقد تقدم بثلاثة عروض للتعاقد مع نجم منتخب فرنسا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن تم رفضها جميعا من إدارة سان جيرمان.



ويبدو سان جيرمان واثقا في قدرته على إقناع مبابي بالبقاء في النهاية.

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