2021/11/14 | 20:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يزل ملايين المصابين بداء السكري في جميع أنحاء العالم عاجزين عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في يومه العالمي.. هذا ما يجب معرفته عن مرض السكري) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في يومه العالمي.. هذا ما يجب معرفته عن مرض السكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).