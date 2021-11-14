2021/11/14 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأ تأثير تغيير الخصوصية على أنظمة تشغيل هواتف آيفون، والذي أطلقته شركة أبل في أبريل في الظهور على الميزانيات العمومية للشركات الأخرى، حيث يظهر القوة الهائلة التي تمارسها أبل على الصناعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبل توجه ضربة “قاسية” لـ فيسبوك في سوق الإعلانات على هواتف آيفون! المركز الخبري الوطني.

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