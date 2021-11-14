كاهل الشعب وأثقال الحكومات ..

2021/11/14 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

خمسون عاما مضت حملت معها عطاء من دم

وصبر..



عطاء من أسى وقهر..



عطاء لا يقاس

بشيء ولا يدانيه شيء قدمته تلك الأجيال

المنهكة التي ولدت لتواكب انقلاب

الإرادات على الإرادات وتخضع لمزاج

الم

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