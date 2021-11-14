وزير التخطيط يترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العراقية-السعودية المشتركة

2021/11/14 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ترأس وزير التخطيط خالد بتال اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العراقية-السعودية المشتركة.وذكر بيان للوزارة :" ان الاجتماع استعرض المعوقات التي تواجه الحركة في منفذ عرعر كما ناقش آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط العراقية ووزارتي التخطيط والاستثمار السعوديتين".وبحث الاجتماع استثمارات كبريات الشركات السعودية المستقبلية في العراق.واكد الجانبان اهمية العمل المشترك من اجل توفير بيئة استثمارية تسهم في دعم وتوسيع حجم هذه الاستثمارات./انتهى9

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