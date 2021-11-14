العراق يحصل على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري

2021/11/14 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حصل العراق على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري للفترة المقبلة خلال اعمال الدورة 34 للجمعية العمومية لاعضاء الاتحاد العربي للنقل البري، التي عقدت اليوم في العاصمة الاردنية عمان .و انتخب للمنصب مدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود المهندس كريم كاظم حسين، بعد تصويت اعضاء الجمعية العمومية من البلدان العربية المشاركة .وناقشت الجمعية جدول الاعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل البري؛ اهمها اعداد التقرير السنوي للامانة العامة للاتحاد المقدم من مجلس الادارة، والمصادقة على الميزانية الختاميه لعامي 2019/2020 ، وتعيين مدقق الحسابات لعام 2022 ، اضافةً الى توصية مجلس الادارة حول طلب فتح مكتب اقليمي للاتحاد في الامارات العربية المتحدة والتطرق الى عدد من الفقرات المهمة التي تنهض بعمل الاتحاد.يشار الى أن الاتحاد العربي للنقل البري هو هيئة عربية متخصصة في شؤون تنمية وتطوير وتنظيم وتكامل قطاع النقل البري في الوطن العربي./انتهى9

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