مسؤول أردني يكشف لـCNN بالعربية الموعد المحتمل لتشغيل المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا

2021/11/14 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، لإعادة تشغيلها مجددًا بعد إغلاق لسنوات منذ 2015، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا واستقبال آلاف المستثمرين الجدد قبل نهاية العام الجاري، فيما شهدت الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات مكثفة للجانبين.

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