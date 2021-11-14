2021/11/14 | 20:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كثفَ المنتخبُ الوطنيّ، اليوم الأحد، تدريباته في ملعبِ حمد الكبير الخاص بالنادي العربي في الدوحة استعداداً لمواجهةِ كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل ضمن إطارِ التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.شدةُ تدريبات اليوم كانت عاليةً، حيث ابتدأت بمحطاتٍ متفرقةٍ أشرفَ عليها مدربُ اللياقة البدنية، فلاديمير كرونيتش، والتي تنوعت بين القوةِ والمرونةِ، وتناوبَ جميع لاعبي المنتخب […]

ظهرت المقالة قبيل مواجهة كوريا..



أدفوكات يتخذ استراتيجية جديدة في تدريبات المنتخب الوطني أولاً على الايام نيوز.

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