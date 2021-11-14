2021/11/14 | 21:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استياء شعبي من وصول الفـساد إلى لجـان إعمار الجوامـع والمـساجد في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5ZpviBHvvIA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استياء شعبي من وصول الفـساد إلى لجـان إعمار الجوامـع والمـساجد في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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