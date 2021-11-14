سيف الإسلام القذافي يقدم ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا

2021/11/14 | 21:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قدم سيف الإسلام القذافي الأحد ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في نهاية الشهر المقبل، كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في مفوضية الانتخابات.وقال عبد الحكيم الشعاب نائب رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية في ليبيا: “إن سيف الاسلام قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مكتب المفوضية في مدينة سبها” جنوب …

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