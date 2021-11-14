2021/11/14 | 21:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/14 | 21:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).