وزير الصدر يصدر بياناً ووصايا بشأن التعيينات

2021/11/14 | 21:14 - المصدر: وكالة ناس

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بسمه تعالىإذا كان التيار يريد أن يكون عوناً للإصلاح ومشروع الإصلاح الذي حمل لواءه سماحة السيد (رعاه الله) فعليهم وكمرحلة أولى، التخلّي عن ثلاث:١- التعيينات الفضائية .٢- دفع الأموال من أجل التعيين لأي شخص كائناً من كان، بل ويبلغ عن ذلك مقروناً بالدليل .٣- أن لا يجعل من التعيين في أي وظيفة كانت باباً للرزق والراتب والمحسوبيات او استعمال نفوذه في دوائر حكومية اخرى..



بل من أجل خدمة الوطن والشعب ولن يألوا جهداً في العمل الدؤوب وبعيداً عن الفساد .وأن يلتزم بثلاث:١- الطاعة والثقة والمركزية .٢- أن يلتزم بالشرع والقانون .٣- إذا سلب منه التعيين لأي سبب كان فلن يتخلّى عن ثوابته وانتمائه .وعلى ذلك سيوقع ويبصم بالـ.د،.ـم كل من يحصل على تعيين مهما كان منصبه .

وزير القائد:صالح محمد العراقي

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