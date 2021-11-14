2021/11/14 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الأحد، "النظام الكوبي" إلى "سماع الشعب والاستماع إليه" خلال التظاهرات السلمية التي دعي لإقامتها، الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يشيد بشجاعة الكوبيين.. ويدعو "النظام" لاحترام حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يشيد بشجاعة الكوبيين.. ويدعو "النظام" لاحترام حقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).