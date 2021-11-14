الصحة العالمية تتحدث عن الاصابة بكورونا بعد اللقاح

2021/11/14 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، الأحد، إنه لا يوجد لقاح يعطي مناعة 100% ضد فيروس كورونا، مضيفاً أنه من الممكن أن يتلقى الشخص اللقاح وتتم إصابته.وأكد أمجد الخولي بحسب فضائية “دي إم سي” المصرية، أن “اللقاح يحمي بنسب متفاوتة تصل إلى 90% في بعض اللقاحات..



ويحمي بنسبة 99% من مضاعفات المرض”.

وأوضح أن “أعداد الإصابات تبقي في زيادة مع تناول اللقاحات، والدول التي أحرزت تقدم كبير تناول اللقاح تشهد أيضا زيادة في عدد الحالات لكن الحالات لا تستدعي دخول المستشفيات أو دخول الرعاية المركزة ولا تؤثر على المنظومة الصحية في الدول والعكس صحيح”.

وأضاف أن “اللقاح هو المفتاح الأساسي لوقف الجائحة ومنع ظهور أعراض جديدة”، مردفاً بالقول “ارتفاع الأعداد في أوروبا يقلق أي دولة لأنه لابد من أن يصحبه وفيات، ولكن يجب الحرص على المزيد من للقاحات واستمرار الإجراءات الاحترازية”.

وتابع أن “اللقاح هو الأكثر فعالية لوقف الجائحة لكن لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع تناول اللقاح”، موضحاً أن “هناك دراسات أفادت أن تناول الجرعة الثالثة مفيد، لكن أكدت الدراسات أن فائدتها تنحصر في الأشخاص الذين لديهم مشكلات في المناعة، أو الحالات الفردية التي لم تستجيب للجرعة الأولى والثانية..



لذلك لا نوصي بتعميم الجرعة الثالثة للجميع”.

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