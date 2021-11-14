العراق يحقق 69 وساما في منافسات بطولة اسيا لبناء الاجسام

2021/11/14 | 21:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حقق المنتخب العراقي لبناء الاجسام 69 وساما في منافسات بطولة اسيا التي اختتمت أحداثها، اليوم الاحد، في العاصمة اللبنانية بيروت.وقال رئيس الاتحاد المركزي لبناء الاجسام فائز عبد الحسن في تصريح […]

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