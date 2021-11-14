أحمد خضير مشرفاً على فريق الجوية

2021/11/14 | 21:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الاحد، تسمية الكابتن احمد خضير مشرفا على الفريق الأول لكرة القدم.وذكر بيان لاعلام النادي، ان تسميه خضير جاء “بعد تقديم عضو الهيئة الادارية للنادي هيثم كاظم اعتذاره من مهمة الإشراف على الفريق”.وأشار الى ان “رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب […]

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