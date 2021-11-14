مصر تبدأ التجارب السريرية على لقاحها المضاد لكورونا

2021/11/14 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر المنعقد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا.

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