نقابة المعلمين العراقيين في واسط تعلق على التجاوزات التي تتعرض لها الكوادر التربوية

2021/11/14 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

علقت نقابة المعلمين العراقيين في واسط، اليوم الأحد، على التجاوزات التي تتعرض لها الكوادر التربوية، مستغربة عدم وجود أي استنكار من قبل الجهات الحكومية حول الاعتداءات.

وقالت النقابة في بيان لها تلقته (بغداد اليوم) "منذ بدأ العام الدراسي الجديد و هناك تجاوزات على الكوادر التربوية من بعض أولياء الأمور حيث وصلت هذه التجاوزات إلى الاعتداء عليهم داخل المؤسسة التربوية ولم نسمع اي استنكار لمسؤول او ادانه لتلك التصرفات غير المقبولة وأصبح الاعتداء على المعلم والمدرس امراً طبيعياً في ظل عدم تفعيل قانون حماية المعلم ليبقى المعلم بين المطرقة والسندان".

وأضاف ان "ما حدث في مدرسة الوافدين وبعد الاتصال بالسيد مدير المدرسة ومعرفة الأسباب تبين أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والصفحات على الفيس بوك اخبار غير دقيقة وعاريه عن الصحة"، داعية "الجهات الرسمية في المحافظة الى عدم التسرع في اتخاذ الاجراءات القانونية الا بعد إجراء التحقيق وان نقابة معلمي واسط ترفض اي اجراء متخذ ضد الكوادر التربوية اذا لم تثبت الادانه".

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