بيدري وفاتي الاغلى عالميا في القيمة السوقية للاعبين الشباب

2021/11/14 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تصدر الثنائي الإسباني بيدري جونزاليس وأنسو فاتي، نجما برشلونة، قائمة اللاعبين الشباب الأكثر قيمة سوقية في العالم لعام 2021.ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن موقع "Transfermarkt" المتخصص في القيمة السوقية للاعبين، تصدر بيدري قائمة أغلى اللاعبين الشباب بالعالم.ووصلت قيمة بيدري السوقية إلى 80 مليون يورو في المركز الأول، ضمن فئته العمرية، بينما احتل المركز السابع عشر في التصنيف العالمي.وجاء فاتي في المركز الثاني بقيمة 60 مليون يورو، بينما احتل الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد، المركز الثالث، بقيمة 55 مليون يورو.ويعد بيدري وفاتي ضمن القوام الأساسي لبرشلونة خلال الفترة الماضية، ولا غنى عنهما في النادي الكتالوني.ونجح برشلونة مؤخرًا في تجديد عقد بيدري حتى 2026، وتجديد عقد فاتي حتى 2027./انتهى9

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