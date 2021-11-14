2021/11/14 | 22:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل متظاهر سوداني سادس في المسيرات الاحتجاجية التي اجتاحت جميع أنحاء البلاد، السبت، وفقًا للجنة المركزية لأطباء السودان يوم الأحد.وفي تقرير لاري مادوو مراسل CNN، المزيد من الأخبار في السودان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل سادس محتج في المظاهرات المتواصلة ضد حكم الجيش في السودان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل سادس محتج في المظاهرات المتواصلة ضد حكم الجيش في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).