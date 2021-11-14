الخارجية تحدد موعد تسيير أول رحلة عودة للعراقيين من بيلاروسيا

2021/11/14 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أربع دول سمحت للعراقيين بالتوجه إلى بيلاروسيا مباشرة، وفيما أشارت إلى أن تركيا بدأت بمنع الموضوع، كشفت عن تسجيل نحو 600 عراقياً على الحدود بين بيلاورسيا […]

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