هيئة الحشد تصدر تبليغا مهما بشأن مراجعة الوجبة الثانية من المفسوخة عقودهم (الجرحى)

2021/11/14 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تبليغا مهما بشأن مراجعة الوجبة الثانية من المفسوخة عقودهم (الجرحى) وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “على الإخوة المفسوخة عقودهم من الجرحى الواردة […]

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