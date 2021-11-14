ازمة المهاجرين ، أم المهاجرون في الازمة ؟ - عادل احمد

2021/11/14 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد أزمة المهاجرين، أم المهاجرون في الأزمة ؟ عادا أحمد ان ما حدث أخيرا من وصول الآلاف من المهاجرين، الأطفال والنساء والشباب من العراق وسوريا وأفغانستان الى الحدود البيلاروسية - البولندية منذ أيام وفي طقس بارد أحيانا يكون تحت الصفر المئوي، هربا من جحيم بلدانهم تاركين ورائهم بقية عوائلهم واصدقائهم وعلاقاتهم الاجتماعية للبحث عن مكان آمن يضمن مستقبل أطفالهم وعوائلهم … وخلقت هذه الحالة أزمة ......





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