2021/11/14 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تقدم سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أطاحت به حركة 17 فبراير 2011، بترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وظل ظهور ومكان وجود سيف الإسلام القذافي طيلة السنوات الماضية غامضين.



وعلى الرغم من إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا استكمال سيف الإسلام القذافي "المسوغات القانونية" لعملية تقديم ترشيحه رسميا، يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي بسبب اتهامه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، محل جدل.

من مدينة سبها وسط البلاد، قدم سيف الإسلام القذافي الملاحق قضائيا محليا ومن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" الأحد ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا التي ستجري في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان صحفي أن سيف الإسلام، نجل الزعيم معمر القذافي الذي قتله معارضون خلال ثورة 2011، قدم "أوراق الترشح لرئاسة الدولة وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها (في جنوب البلاد)، مستكملا المصوغات القانونية".

كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان.

وظهر سيف الإسلام في مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، جالسا على كرسي، مرتديا العباءة الليبية التقليدية والعمامة باللون البني، وهو الزي نفسه الذي كان والده يشتهر بارتدائه على الدوام.

وكان إلى جانبه محاميه خالد الزائدي.



ووقع سيف الإسلام عددا من الأوراق، وبعدها تلا آية من القران، وختم قائلا "بارك الله فيكم"، قبل أن يغادر مقر المفوضية في سبها.

ولعل اختياره سبها لتقديم ترشحه فيها يعود إلى أنها معقل قبيلة القذاذفة، أي المكان الذي لا تزال عائلة القذافي تتمتع فيه بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية.

"فرانس 24"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجل القذافي يثير الجدل بترشحه للانتخابات الليبية المقررة نهاية العام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجل القذافي يثير الجدل بترشحه للانتخابات الليبية المقررة نهاية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).