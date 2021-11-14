"عملية سليمان ثانية".. تظاهرة في إسرائيل لإحضار يهود إثيوبيين

2021/11/14 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع مئات الأثيوبيين الإسرائيليين، الأحد، خارج مباني الحكومة في شارع كابلان فى القدس مطالبين بإنقاذ اقاربهم الذين تركوا وراءهم في أثيوبيا، وفقا لفرانس برس ووسائل إعلام إسرائيلية.

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