2021/11/14 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سيف الدين زمان الدراجي *باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي.* تُحدد المصالح الوطنية مسبقًا من خلال جغرافية البلد السياسية او تأريخه.لم تكن أولوية القادة العظام أبدًا متابعة مصالحهم فحسب – بل كانوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص *الجيوبوليتيك ومفهوم الأمن القومي* المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (*الجيوبوليتيك ومفهوم الأمن القومي*) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (*الجيوبوليتيك ومفهوم الأمن القومي*) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).