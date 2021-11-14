2021/11/14 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m44Uhut5wig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخاسرون بالانتخابات يبحثون عن الشراكات من باب التصعيد واللقاءات | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخاسرون بالانتخابات يبحثون عن الشراكات من باب التصعيد واللقاءات | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).