69 وساماً ملوناً لمنتخب العراق ببناء الأجسام في بطولة آسيا

2021/11/14 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حقق المنتخب العراقي الوطني ببناء الأجسام ٦٩ وساماً ملوناً بواقع ٣٣ وساماً ذهبياً و ١٩ وساماً فضياً و ١٧ وساماً نحاسياً في منافسات بطولة آسيا التي أُختتمت أحداثها مساء اليوم الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام السيد فائز عبدالحسن إن المنتخب العراقي شارك في البطولة بنحو ٨٥ لاعباً بثلاث فئات للمتقدمين والشباب والماسترز نافسوا في خمس فعاليات هي الفيزيك، والماسكلر، والكلاسيك، والكلاسيك بدي بلدنك، وبدي بلدنك. ولفت عبدالحسن الى "إن عدداً من اللاعبين إشتركوا بأكثر من فعالية على وفق ما تجيزه لوائح اللجنة المنظمة ويسمح به القانون الدولي للعبة". وختم عبدالحسن حديثه للمكتب الاعلامي قائلاً "إن لاعب المنتخب الوطني العراقي البطل علي جليل الزرگاني حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة القاريّة متفوّقاً على جميع منافسيه من بقية المنتخبات الآسيوية مشيراً الى "انه حصل على جائزة أفضل رئيس إتحاد وطني للعبة على مستوى قارة آسيا".هذا ومن المؤمل أن يصل وفد المنتخب الوطني العراقي ببناء الأجسام الى مطار بغداد عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الأثنين.

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