الاستخبارات العسكرية تطيح بالمسؤول الاداري لما تسمى ولاية الانبار

2021/11/14 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اطاحت الاستخبارات العسكرية بالمسؤول الاداري لما تسمى ولاية الانبار.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه :" بعملية نوعية لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ، بالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة ارهاب الرطبة ، تمت الاطاحة بالمسؤول الاداري لما تسمى (ولاية الانبار ) المكنى ( ابو سيف ) في قضاء الرطبة ".واضاف البيان :" انه المسؤول عن نقل الارزاق والمؤن والدعم اللوجستي لاوكار ومخابئ عناصر داعش الارهابي في عمق الصحراء ، وهو ايضا من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ / ارهاب"./انتهى9

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