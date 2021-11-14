وزير الخارجية يؤكد حاجة العراق الى دعم اشقائه والعالم لمُواجهة التحديات وتسريع البناء والاستثمار

2021/11/14 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين حاجة العراق الى دعم اشقائه والعالم لمواجهة التحديات وتسريع البناء والاستثمار.وذكر بيان لوزارة الخارجيَّة :" ان الوزير فؤاد حسين التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيَّة والتعاون الدوليّ بدولة الإمارات العربيَّة المُتحدة على هامش أعمال (منتدى صير بني ياس) المُنعقد بنسخته الثانية عشرة في دبي .وجرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المُشترَكة للبلدين ويعود بالخير على الشعبين, إضافةً إلى مُناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك والمستجدات الإقليميَّة والدوليَّة".وأستعرض الوزير نتائج الانتخابات وتطورات العمليّة السياسيّة في البلاد والتوقيتات الزمنيّة والدستوريّة لتشكيل الحكومة المُقبلة، إضافةً إلى الحراك السياسيّ الجاري في البلاد.من جهةً أخرى أشاد بتجربة دولة الامارات في البناء والاقتصاد وتمكنها بفترة قياسيّة من خلق نموذج يحتذى به في المنطقة، مُؤكّداً قوة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ، وكذلك حاجة العراق إلى دعم اشقائه والعالم لمُواجهة التحديات وتسريع البناء والاستثمار، مُشيداً بالأسس التي وضعتها الحكومة طيلة فترة عملها الماضيّة والتي حققت نتائج إيجابيّة.وثمَّن الوزير الخطوات المُهمة التي أثمرت مُؤخراً عن توقيع مُذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، مُعرباً عن رغبة الحكومة العراقية بالتعاون مع دولة الامارات للاستثمار في الموانئ ، مُنوهاً إلى أن الاستقرار الاقتصاديّ ينعكس إيجابياً على الاستقرار السياسيّ.من جهته اطمأن الشيخ عبدالله بن زايد على سلامة دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها ، وأثنى على جُهُود الحكومة العراقيَّة رغم الفترة القصيرة لتوليها مُهامها والتي شكلت بارقة أمل في تشجيع دول المنطقة للتقارب مع العراق ونتج عن ذلك تطور ملحوظ و مهم وكبير على مستوى ونوعية العلاقات مع المُحيط العربيّ والخليجيّ من جهة والعلاقات الثنائيَّة من جهة أخرى.وأشار الوزير الاماراتي إلى أنَّ هناك ارتباطا عاطفيا بين الشعبين العراقيّ والإماراتيّ، مُؤكَّداً أن بلاده مُمتنة للعراقييّن وتقدم الشكر والعرفان لهم لمُساهمتهم في بناء دولة الإمارات مُنذ تأسيسها.وأشار الى :" ان الإمارات ترغب في بناء عراق قوي ومُستقر سياسياً و مُزدهر اقتصادياً في المنطقة" ، مُعرباً عن أمله بأنَّ تسير الحكومة المُقبلة على النهج نفسه الذي سارت عليه الحكومة الحاليّة بإكمال المضيّ في تعزيز العلاقات مع المُحيط العربيّ والإقليميّ والدوليّ والاستمرار في تعزيز التعاون الثنائيّ.كما أكَّد وزير الخارجيَّة والتعاون الدولي الإماراتيّ ضرورة تشجيع القطاع الخاص وتنشيط التبادل التجاريّ ووجه المُؤسسات الإماراتيَّة والجهات المعنية بالتواصل مع سفارة العراق لتفعيل العمل المُشترَك وفتح آفاق واسعة للتنسيق والتعاون بما يخدم البلدين./انتهى9

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