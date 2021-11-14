جونسون يطمئن: الملكة إليزابيث كانت “بصحة جيّدة للغاية”

2021/11/14 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث كانت “بصحة جيدة للغاية” عندما التقى بها الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن غابت الملكة البالغة 95 عاما عن احتفال بيوم الذكرى اليوم الأحد بسبب […]

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