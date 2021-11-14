2021/11/14 | 22:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال بموجب قانون الإرهاب، الأحد، بعد انفجار سيارة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر في ليفربول بإنجلترا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ثلاثة رجال بعد انفجار سيارة راح ضحيته شخص في ليفربول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ثلاثة رجال بعد انفجار سيارة راح ضحيته شخص في ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).