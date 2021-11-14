2021/11/14 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب الوطني يحتفي بميلاد بتروفيتش والمولود الجديد لياسين بغداد – ساري تحسين احتفت بعثةُ المنتخب الوطنيّ العراقيّ في الدوحة بالمدربِ المساعد زيليكو بتروفيتش بمناسبة عيد ميلاده، حيث أكملَ عامه الـ 56 وتلقى التهاني من الجميع بهذه المناسبةِ وتمنوا له العمر المديد والنجاح والتألق في مسيرته وحياته، وقد طغت أجواءٌ من المرحِ والفرح […]

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