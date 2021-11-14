وزارة التعليم: أكثر من 11 ألف طالب عراقي في لبنان غير مسجلين لدى الملحقية

2021/11/14 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، أسباب تعليق القبول بثلاث جامعات لبنانية، مؤكدة أن هذا الإجراء اُتخذ لتجاوزها العدد المسموح للطلبة المقبولين، فيما أكدت سحب يد مدير الملحق الثقافي في لبنان لتقصيره بعمله.وذكر مدير دائرة البعثات بوزارة التعليم العالي حازم باقر في تصريح متلفز، ان “وزارة التعليم العالي تلقت اخبارا …

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