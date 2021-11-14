المعمار علاء معن يعلن عن معرض ” العراق ١٠٠” بمناسبة مئوية الدولة ويوم بغداد السنوي

2021/11/14 | 22:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن امين بغداد المعمار علاء معن عن اقامة معرض ” العراق ١٠٠ ” للملصقات الفنية بالتعاون مع فريق جائزة تميز الدولية بمناسبة مئوية الدولة العراقية ويوم بغداد السنوي .

وذكر بيان للامانة ان ” امانة بغداد وجهت دعوة عامة للجميع لحضور المعرض الذي سيقام يوم غد الاثنين الساعة السادسة مساءا على قاعة جمعية الفنانين التشكيليين في المنصور ويضم (١٠٠) بوستر من تصميم فنانين عراقيين رواد امثال ( جواد سليم وحافظ الدروبي واخرون) وملصقات فنانين معاصرين اضافة الى الفنانين الشباب والطلبة العراقيين وغير العراقيين “.

واوضح ان ” امين بغداد المعمار علاء معن قام برعاية هذا المعرض تزامناً مع الاحتفاء السنوي بيوم بغداد وكذلك احتفاءاً بمئوية الدولة العراقية الحديثة واحياءً لدور الفن في تنشيط وتطوير السلوك المجتمعي وجمالية المدينة “.

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