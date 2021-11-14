2021/11/14 | 22:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1JYyJ0gkvtw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكم المحكمة الاتحادية ومستقبل الانتخابات المبكرة في رحى الصراع السياسي | حوار التاسعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكم المحكمة الاتحادية ومستقبل الانتخابات المبكرة في رحى الصراع السياسي | حوار التاسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).