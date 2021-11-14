2021/11/14 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء خليل ناصر يوثّق لقاءاته مع مبدعين رحلة صحفية في عالم الفن الجميل بغداد – فــلاح المرســـومي قبل الإصدار الأخير الذي بين يدي الآن (رحلــة صحفية في عالم الفـــن الجميـــل) لخبير الترجمة والصحفي عــلاء خليــل ناصــر كنا قد قرأنا له من اصداراته الكثير في مجال التأليف والترجمة من اللغة العربية الى اللغة اإنكليزية وبالعكس، وإصداره […]

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