2021/11/14 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفعل الإحتجاجي في العراق القديم – قيس حسين رشيد تباين الفعل الاحتجاجي لدى سكان بلاد الرافدين بين التطرّف العنفي والسلمية المدنية مثلما تباينت طرق التعامل معه حسب الظرف وطبيعة الادارة.فمما لاشك فيه ان ظروف بلاد الرافدين لم تكن دائماً على خير وقد شهدت مدنها بين الحين والآخر اضطرابات واحتجاجات بسبب نقمة الرعية على الحاكم وسياساته […]

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