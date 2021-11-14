2021/11/14 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب يوشح فنان الأجيال – فائز جواد احتفلت الاوساط الفنية والثقافية مؤخرا بمنح الموسيقار الكبير فاروق هلال قلادة ابداع البزاز الذهبية التي صارت تقليدا رسميا يمنحه رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز للعلماء والمفكرين وكبار الفنانين والادباء والصحفيين والرياضيين تقديرا لمنجزاتهم الابداعية .واليوم حظي الموسيقار فاروق هلال بلقب فنان الاجيال تقديرا لما قدمه خلال […]

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