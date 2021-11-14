2021/11/14 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي (22 عاما)، في مقابلة إنه "سعيد" بتواجده في صفوف نادي العاصمة، إلا أنه لم يتعهد بالبقاء في النادي بعد انتهاء عقده الصيف المقبل

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