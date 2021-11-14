2021/11/14 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن الإطاحة بالمسؤول الاداري لما تسمى "ولاية الانبار".

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية تجسدت فيها المهنية العالية لرجال شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة ارهاب الرطبة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة اسفرت عن الاطاحة بالمسؤول الاداري لما تسمى (ولاية الانبار) والمكنى (ابو سيف) في قضاء الرطبة بالانبار".

وأضاف "هو المسؤول عن نقل الارزاق والمؤن والدعم اللوجستي لاوكار ومخابئ عناصر داعش الارهابي في عمق الصحراء ومن المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن الإطاحة بمسؤول في 'ولاية الأنبار') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن الإطاحة بمسؤول في 'ولاية الأنبار') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).