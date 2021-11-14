جمهور حاشد يحتفل بعد رفع الوصاية عن بريتني سبيرز

2021/11/14 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬مسار‭ ‬قضائي‭ ‬استمر‭ ‬أشهرا‭ ‬طويلة‭ ‬وشهد‭ ‬تطورات‭ ‬مثيرة،‭ ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬أخيراً‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬للمغنية‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬صلاحية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬حياتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الوصاية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬معطاة‭ ‬لوالدها‭ ‬عليها‭ ‬والتي‭ ‬اثقلت‭ ‬كاهلها‭ ‬لمدة‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬ووصفتها‭ ‬النجمة‭ ‬بأنها‭ “‬تعسفية‭”.‬ وقالت‭ ‬القاضية‭ ‬بريندا‭ […]

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