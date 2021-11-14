أميرة يابانية تزوجت من عامة الشعب وغادرت للعيش في نيويورك

2021/11/14 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سافرت‭ ‬الأميرة‭ ‬اليابانية‭ ‬السابقة‭ ‬ماكو‭ ‬التي‭ ‬سُحب‭ ‬منها‭ ‬لقبها‭ ‬الرسمي‭ ‬كإحدى‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬إثر‭ ‬زواجها‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬من‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬عامة‭ ‬الشعب،‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬كي‭ ‬كومورو‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬حيث‭ ‬يعتزمان‭ ‬الإقامة‭.‬ وقد‭ ‬استقل‭ ‬الزوجان‭ ‬رحلة‭ ‬تجارية‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬طوكيو‭-‬هانيدا‭ ‬وسط‭ ‬مواكبة‭ ‬أمنية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬الإدلاء‭ […]

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