عادَ من رحلة الفضاء سليماً ولقي مصرعه في طائرة

2021/11/14 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أودى‭ ‬حادث‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬سياحية‭ ‬صغيرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬بحياة‭ ‬أحد‭ ‬الركاب‭ ‬الأربعة‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬قصيرة‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬بصاروخ‭ ‬تابع‭ ‬لشركة‭ “‬بلو‭ ‬أوريجن‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬شريط‭ ‬نيوجيرسي‭. ‬ وقضى‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬النيويوركي‭ ‬غلين‭ ‬دو‭ ‬فريس‭ (‬49‭ ‬عاماً‭) ‬وأميركي‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ […]

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