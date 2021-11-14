بريطانيا.. مقتل شخص بانفجار سيارة في ليفربول

2021/11/14 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الأحد، توقيف ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق المرتبط بانفجار سيارة أمام "مستشفى ليفربول النسائي" (شمال إنكلترا) أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

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