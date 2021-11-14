دعوات لإطلاق

2021/11/14 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاحد، الى اطلاق صولة فرسان عسكرية جديدة لأنهاء ازمة ناحية ساخنة شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا عبدالله الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الامانة تفرض علينا ان نكون صادقين مع الراي العام حيال مجريات الاحداث الامنية في ابي صيدا وقراها كونها تعيش ازمة مستمرة منذ اشهر طويلة ونزيف الدم يسجل حضوره بين فترة واخرى بسبب وجود العشرات من المطلوبين الذين يمثلون وجه اخر لداعش".

وأضاف ان "هؤلاء المطلوبين يسببون اذى للأهالي من خلال التهديد والابتزاز ولو كان في اغلب فقراته غير معلن"، مشيرا الى ان "الاحداث الاخيرة في أطراف ابي صيدا واستشهاد رائد بالشرطة اثناء الاشتباك مع مطلوب خطير مساء يوم امس رسالة مهمة للراي العام العراقي والحكومة في بغداد تبين خطورة الوضع واهمية ان تطلق عملية صولة فرسان عسكرية تنهي ملف المطلوبين من اجل اعادة الاستقرار الحقيقي لناحية تمر بازمة امنية خاصة وان المئات من الاهالي نزحوا في خلال الاشهر الماضية".

وأوضح الحيالي ان "حسم ملف المطلوبين للقضاء العراقي هو من سيعيد الاستقرار والهدوء لناحية يعاني اهلها الامريين بسبب الازمات الامنية المتعاقبة التي تسببت في نزوح وفقر ومعاناة لاتنتهي".

وكان ضابط في الشرطة، استشهد مساء يوم امس، اثناء الاشتباك مع مطلوب خطير جدا في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق ديالى.

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