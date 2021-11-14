وزراء خارجية العراق والاردن ومصر يناقشون القضايا الاقليمية والدولية

2021/11/14 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع نظيريه الأردنيّ أيمن الصفديّ، والمصريّ سامح شكريّ، على هامش مُنتدى صير بني ياس في دبي.وذكر بيان لوزارة الخارجية انه جرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثيّ، فضلًا عن بحث مُستجدات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين الدول الثلاث الشقيقة، وبحث آخر المُستجدات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة.وقدم الوزير خلال اللقاء إيجازاً عن التطورات والحراك السياسيّ الذي يشهده العراق بعد إجراء الانتخابات، فيما اطمأن الوزيران الأردنيّ والمصري على سلامة رئيس الوزراء بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وأعربا عن شجبهما وادانتهما لهذه العملية، وجددا دعمهما لاستقرار العراق وامنه./انتهى9

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