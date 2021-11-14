2021/11/14 | 23:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lfLV1PIhl-U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشكيل الحكومة.. الإصرار على حكومة الأغلبية تضع الكتل الخاسرة أمام خيارين المواجهة أو الانقلاب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشكيل الحكومة.. الإصرار على حكومة الأغلبية تضع الكتل الخاسرة أمام خيارين المواجهة أو الانقلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).